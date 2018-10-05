Hırsızlık yaptığı işyerine tekrar gidince yakalandı (2)

TUTUKLANDI Kahramanmaraş'ta bir işyerinden kıyma makinesi çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Duran Ö. tutuklandı. Kıyma makineleri işyerinde çıkan ve çalıntı eşyaları satın aldığı öne sürülen Önder A. ise adli kontrolle serbest...