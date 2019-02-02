Hırsızlık şüphelisi sevgilileri, kurulan özel ekip yakaladı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, ()- AKSARAY’da farklı tarihlerde hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen iki sevgili, kurulan özel ekip tarafından bir iş yerinden cep telefonu ve çanta çalınca yakalandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği, kent merkezinde farklı tarihlerde iş yerlerinden hırsızlık olaylarına karışan Fahri K. (29) ve Kadriye A.'yı (20) yakalamak için özel ekip kurdu. ‘Pusu timi‘ adı verilen 10 kişilik ekip, sivil ekip araçları yerine kendi özel otomobillerini kullandı. Şehrin bazı noktalarında sabah saatlerine kadar bekleyen ekipler, dün gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Bir iş yerinden çanta ile cep telefonu çalarak otomobille kaçan Fahri K. ve Kadriye A.'yı takibe alan ekipler, yarım saat süren kovalamacanın ardından yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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