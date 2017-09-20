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Hırsızların rahatlığı pes dedirtti!
Hırsızların rahatlığı pes dedirtti!

Hırsızların rahatlığı pes dedirtti!

İstanbul Maltepe'de bulunan bir apartmanda ayakkabı hırsızlığı yapan 2 kişi, aynı binayı yarım saat arayla iki kez soyarken hırsızlık güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 12:16
Hırsızların rahatlığı pes dedirtti!

Olay Bağlarbaşı Mahallesi Cemalbey Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Aynı binada  yarım saat arayla gerçekleşen ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde binaya gelen bir kişi, önce şifreli kapıyı açmaya çalışıyor. Şifre ile açmakta başarılı olamayancı kapıyı zorlayarak açıp içeri giriyor. İçeri giren kişi, asansöre binerek en üst kata çıktıktan sonra merdiveni kullanarak  tüm katları dolaşıyor. 3 dakika binada kalan bu kişi, ayakkabı dolu  çuvalla binadan ayrılıyor.

Olaydan yaklaşık yarım saat sonra binanın önündeki cadde de iki kişi  daha güvenlik kameralarına yansıyor. Bu kişilerder  biri sırtındaki çuvalla karşı sokağa doğru geçerken, diğer kişi apartmana doğru yöneliyor. Binanın önünde bir bina sakiniyle karşılaşan bu kişi ,bir arkadaşının oturduğunu söyleyerek kapıyı açmasını istiyor. Bina sakiniyle birlikte asansöre binen kişi, katları dolaşmaya başlıyor. Apartman boşluğunda bulunan dolapları kontrol eden kişi, bir süre apartmanda dolaşıyor. Dikkat çekmek istemeyen şüpheli bir yandan elindeki telefonla oynarken, zaman zaman apartman girişinde bulunan aynada saçını düzeltiyor.Şüpheli kişi  daha sonra çaldığı ayakkabılarla birlikte binadan ayrılıyor.

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