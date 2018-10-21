Hırsız tarafından darp edildi

ÇORUM’da hırsızlık yapmak için bir evin kapısını kırıp içeri giren şüpheli, karşısında gördüğü ev sahibi 63 yaşındaki Fatma T.'yi darp edip kaçtı.Olay, Çorum kent merkezi Gülabibey Mahallesi Kapaklı 3'üncü Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre Kimliği belirsiz bir kişi, Fatma T.'nin oturduğu gecekondu tek katlı eve kapıyı kırıp girdi. Bu sırada evine dönen Fatma T., şüpheli ile karşılaştı. Şüpheli, Fatma T.'yi darp edip kaçtı. Çığlıklar üzerine eve gelen komşuları durumu polise bildirdi. Eve gelen 112 sağlık ekipleri Fatma T. ambulansla Hitit Üniversite Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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