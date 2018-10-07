HDP önünde açıklamaya yapmak isteyen gruba polis müdahalesi

Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()- BATMAN'da, HDP il Eş Başkanı Nizamettin Toğuç'un gözaltına alınmasını protesto etmek için basın açıklaması yapmak isteyen partililere polis izin vermedi. HDP'li grup basın açıklaması yapmakta ısrar edince polis, biber gazı ve copla müdahale etti. Polise direnen HDP'nin diğer il eş bakanı Berivan Helin Işık da gözaltına alındı.

DEP eski milletvekili ve Batman HDP il eş Başkanı Nizamettin Toğuç'un dün, yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen HDP il teşkilatı, parti binası önünde basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis, açıklamaya izin verilmeyeceğini belirtti. HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, basın açıklaması için polislerle müzakere ederken, tartışmalar yaşandı. Grup, ısrar edip, açıklama yapmaya başlayınca polis, biber gazı ve copla müdahale etti. Polise direnen HDP İl Eş Başkanı Berivan Helin Işık gözaltına alındı.

Polis ekipleri, HDP il binasının önünde önlem aldı.



FOTOĞRAFLI