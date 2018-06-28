HDP Milletvekili Adayının Evindeki PKK'lı

Kayseride'de 24 Haziran seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) milletvekili adayı olan Zenun Orta'nın evine polis tarafından yapılan baskında, PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına katılmak üzere hazırlık yaptığı belirlenen yakını A.O. gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün (TEM), PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, 24 Haziran seçimlerinde HDP milletvekili adayı olan Zenun Orta'nın evine, TEM ve Özel Harekât ekiplerince şafak baskını yapıldı. Baskında, kısa süre önce Kayseri'ye gelerek Orta'nın yanında kalmaya başlayan A.O.'nun, terör örgütünün kırsal yapılanmasına gitmek üzere hazırlık yaptığı belirlendi. Pasaport çıkarttığı ve bugün Kayseri'den otobüsle Ağrı'ya, buradan da İran üzerinden PKK/KCK terör örgütüne katılmayı planladığı tespit edilen A.O., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.O.'nun sorgusuna başlandı.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2018, 15:36