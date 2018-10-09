HDP Batman İl Başkanı Toğuç, tutuklandı

BATMAN'da 6 Ekim'de yürütülen bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Batman İl Eş Başkanı Nizamettin Toğuç, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 6 Ekim tarihinde yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınanan HDP İl Eş Başkanı Nizamettin Toğuç'un emniyetteki sorgusu tamamlandı. Batman Adliyesi'ne çıkarılan Toğuç, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Hakimlikteki ifadesinin ardından Toğuç, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Uzun yıllar Belçika'da yaşayan Nizamettin Toğuç, burada 'Sürgündeki Kürt Parlamentosu' ve 'Kürdistan Ulusal Kongresi' oluşumunda yer aldığı gerekçesiyle hakkında açıldı. Toğuç, dava ile ilgili 'tutuklanmama' güvencesi verilmesinin ardından, 21 yıl sonra 2015 yılında Türkiye'ye ve memleketi Batman'a geldi. Geçen yıl yapılan olağan kongrede Toğuç, il eş başkanı seçilmişti.

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