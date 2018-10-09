HDP Batman İl Başkanı Toğuç, tutuklandı (2)

ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİNDE 3 ADET POLİS ÜNİFORMASI ELE GEÇTİ

HDP İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un tutuklanması ve terör soruşturmasına ilişkin Batman Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde yapılan aramada 3 adet polis üniforması, bulunduğu belirtilen açıklama şöyle:

"İlimiz Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; örgüte yardım ve yataklık yaparak eleman temin eden şahıslara yönelik 06.10.2018 tarihinde eş zamanlı yapılan operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 adet polis üniforması, suç unsuru teşkil eden çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Şüpheli şahısların çıkarıldığı adli merciler tarafından aralarında HDP Batman İl Başkanının da bulunduğu 7 şahıs tutuklanmış olup, 2 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Bölgemizde huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terör ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir."