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Hayvanları Koruma Günü: 3 köpek katledildi!

4 Ekim Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü'nde, Antalya Konyaaltı'nda gerçekleşen olayda iddiaya göre 3 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü.

04 Ekim 2017 Çarşamba 11:35
Hayvanları Koruma Günü: 3 köpek katledildi!

Konyaaltı Gürsu Mahallesi'nde, sabah okula giden çocuk giden çocukların görüp haber verdiği olayda 3 köpek öldürülürkeni biri bahçe duvarına patisinden çivilenmiş halde bulundu. Ailelerin durumu ihbar etmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Sokağın her noktasında güvenlik kameralarının bulunduğunu belirten Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, polis ve savıyı göreve çağırarak hayvanlara yapılan bu işkencenin yarın çocuklara yapılabileceğini söyledi. Yanık, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

HAYVANLARI KORUMA YASALARI, HAYVANLARI KORUMUYOR!

Son dönemler de artan hayvanlara yapılan işkencelere, kanunun da yetersiz kalması kamu oyunda tepkiye neden oluyor. Hayvanları koruma kanunu esasında, yapılan bu işkenceler sadece sembolik para cezaları ile sonuçlanıyor. CHP İnsan ve Doğa Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Zeynep Altıok’un yaptığı açıklamaya göre, bir hayvanın öldürülmesinin cezası ile kapalı alanda sigara içmenin cezası aynı. Kanunda değişiklikler yapmasını öngören teklif, CHP tarafından iki yıl önce meclise verilmiş ancak henüz konu ile ilgili bir ilerme kaydedilmemiştir.

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