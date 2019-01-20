Hayvanları alıp paralarını ödemeyen dolandırıcılar, suçüstü yakalandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde satın aldıkları büyükbaş hayvanların paralarını ödemeyerek çiftçileri dolandırdığı iddia edilen E.Ş. ve Y.Ş., polis tarafından yakalandı.Kozan'a bağlı Doğanalan köyüne gelen E.Ş. ve Y.Ş., kendilerini tüccar olarak tanıtıp, köydeki çiftçiyle 3 büyükbaş hayvan almak için anlaştı. Paranın bir kısmını peşin veren iki şüpheli, hayvanları kamyonete yükleyip, köyden ayrıldı. Yanına gelen köylünün, E.Ş. ve Y.Ş.'nin daha önce kendisinden bu şekilde hayvan aldıklarını ancak paranın kalanını ödemediğini söylemesi üzerine dolandırıldığını düşünen çiftçi, durumu jandarmaya bildirdi. Şüphelilerin kullandığı kamyoneti köyün yakınlarında bulamayan jandarma ekibi, ilçe merkezine gidebileceklerini düşünerek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü bilgilendirdi. Çevre Yolu üniversite kavşağında içinde 3 büyükbaş hayvanın bulunduğu kamyoneti durduran polis, E.Ş. ve Y.Ş.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.MAĞDURLAR ŞİKAYETE GELDİE.Ş. ve Y.Ş.'nın yakalandığını öğrenen bazı çiftçiler, iki şüphelinin kendilerini dolandırdığını iddia ederek, Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, şikayette bulundu. Dolandırıldığını öne süren çiftçilerden Süleyman Sericik, şüphelilerin kendisinin fark etmediği bir anda ineğine uyuşturucu enjekte edip, hasta gibi göstererek değerinden ucuza aldığını iddia etti. E.Ş. ve Y.Ş.'nin Kozan'ın birçok köyünde ve Kahramanmaraş'ta aldıkları büyükbaş hayvanların paralarını ödemeyerek çiftçileri dolandırdığı ve onlarca çiftçiyi mağdur ettikleri ileri sürüldü.

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