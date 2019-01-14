Hayvan satıp parasını alamayan besicilerden suç duyurusu

YALOVA'da, farklı illerden gelen besiciler, S.A. adlı kişi tarafından karşılıksız senetlerle dolandırıldıklarını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yalova Adliyesi önünde avukatları Yakup Taşçı ile birlikte basın açıklaması yapan besiciler, ülke genelinde S.A. yüzünden onlarca besicinin mağdur olduğunu savundu. Avukat Yakup Taşçı, kendisini E.S.A olarak tanıtan S.A adlı şüpheli ile birlikte ayrıca 2 kişi ve 2 firmayla ilgili suç duyurusunda da bulunacaklarını söyledi. Taşçı, "Canlı hayvan satışıyla alakalı büyük bir problem vardı. Bir müvekkilimizden 1,5 milyon liralık hayvan alınmış. Diğerinden 450 bin, bir başkasından 175 bin ve daha onlarca mağdur var. Herhangi bir bölge ile sınırlı değildir bu. Ağrı’da, Samsun’da, Sivas’ta, Siverek’te, Yozgat’ta, Kars’ta var. Birçok kişiyi dolandırmışlardır. Hayvan alıyorlar, özellikle senet veriyorlar ve senetlerde bulunan cirolardaki şirketleri aradığımızda 'bizim böyle bir senedimiz yoktur, hatta böyle bir şirket yoktur' dediler bize. Müvekkillerin huzurunda bu aramayı yaptık. Bu kişiler hakkında bir suç duyurusunda bulunuldu. Yasal işlem başlatılmıştır ama müvekkiller üreticidir. Ellerindeki tek sermaye hayvanlarıdır. Bu tür cambazlar hayvanları alıp paralarını ödemedikleri zaman üretilecek hiçbir şey yoktur" dedi.

'MAĞDUR SAYISINI VEREMİYORUZ'

Mağdur sayısının giderek arttığını söyleyen Avukat Taşçı, "Hükümet bu kadar üretime yönelik çaba içinde iken çiftçinin, üreticinin bu kadar mağdur olmasına da artık diyebileceğimiz bir şey yok. Hukuki itilaf diye birçok mağdurun yapmış olduğu başvuru görmezden gelindi. Şimdi de elimizdeki sahte senetlerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bunlar hakkında icra takipleri de açılmıştır. Tam olarak mağdur sayısını veremiyoruz. Mağdur sayısı git gide artmaktadır. Bu sayede onlar da sesimizi duymuş olur. Devlet artık buna bir çözüm üretir. Müvekkillerim bana bu kişinin devlette üst düzey yetkili olduğunu söylüyor" diye konuştu.

MUHTAR DA MAĞDUR

Mağdurlar arasında yer alan Samsun’un Kavaklı ilçesine bağlı Muhsinli Mahallesi Muhtarı İhsan Tuluk ise, kendisini dolandırdığını iddia ettiği S.A’yı iyi tanıyan biri olduğunu, kendisiyle önceden iş yaptığını söyledi. 1,5 yıldır şahsın peşinde olduğunu söyleyen Muhtar Tuluk, "Telefonlarıma çıkmıyor. Kızlarıma arattığımda da 'ben sizi tanımam, siz kimsiniz' diyor. 400 bin TL kardeşimin, 180 bin lira da benim mağduriyetim var. Bana verilen çeklerin, senetlerin tamamı sahte. Biz mağduruz. Şu anda Ziraat Bankası’ndan aldığım kredilerin tamamı bu kişidedir. Bu konuda ondan davacıyım. Sonuna kadar gideceğiz. Bizim paramızın ödenmesini talep ediyoruz. Bizi kandırdı, 'Şu kadar servetim var, bunlar, şunlar benim' dedi. Hepsi yalan. Bu adam sahtekarın tekidir. Benden 50’nin üzerinde büyükbaş hayvan aldı. Ben 35 yıllık köy muhtarıyım. Kendimi yakacağım. Adalet yerini bulsun. Aşağı yukarı 1,5 senedir peşindeyim. Bu konuda devlet büyüklerinden destek bekliyoruz. Buradaki çiftçilerin yaklaşık 3,5 milyon lira zararı var" dedi.

KOOPERATİF BAŞKANININ 1,5 MİLYON LİRA ALACAĞI VAR

Ağrı Hamur Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Tekin Keser de A.S.'nin kendilerini dolandırdığını iddia ederek, "Bu kişinin bize verdiği bütün senetler sahte. Paralarımızı ver dedik, 'Benim arkamda devlet var, benim arkamda savcı var' dedi. Bu savcı kimse, onun arkasındaki kimse buradan devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Biz mağdur insanlarız. Biz köylüyüz. Bizim geçimimiz hayvancılık. Bu adam şimdiye kadar hepimizi mağdur etmiş. Daha ismini bilmediğimiz insanlar var. Biz burada mağduruz. 6 aydır evimize gidemiyoruz. Benim 1 milyon liradan fazla borcum var. 291 adet hayvanımı 11 bin 600 liradan sattım. Paramı vermedi. Adam elini kolunu sallayarak ortada geziyor" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından çiftçiler avukatları ile birlikte Yalova Adalet Sarayı’na giderek Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.



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