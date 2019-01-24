Hayvan pazarı, hastalık yüzünden 3 hafta kapatıldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ Çivril'de görülen koyun- keçi çiçek hastalığı nedeniyle ilçedeki hayvan pazarı, 3 hafta süreyle kapatıldı.

Çivril'e bağlı Kocakaya Mahallesi'nde, küçükbaşları etkileyen koyun- keçi çiçek hastalığı görüldü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, hastalığın görüldüğü işletmeyi karantinaya aldı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Çivril Belediyesi yetkilileri, "Kocayaka Mahallesi'nde 'koyun- keçi çiçek hastalığı' tespit edildi. Alınan idari ve fenni tedbirler kapsamında 3 hafta süre ile Çivril Hayvan Pazarı kapalıdır" dedi.



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