Haymana'da köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı, öğrenciler okula sopa ile gidiyor

ANKARA'nın Haymana ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 öğrenciden 1’i yaralandı. Olayın ardından öğrenciler, okula ellerinde sopa ile gidip gelmeye başladı.​Haymana ilçe merkezinde bulunan Atatürk İlköğretim Okulu'nda eğitim gören Muhammed Ali T. (10) ve İsmail K. (11), hafta sonu kurs dolayısıyla sabah saatlerinde okula gitmek için evlerinden ayrıldı. Ancak iki çocuğa okula 150 metre kala sokak köpekleri saldırdı. Yakında bulunan Cevher Dudayev Camii'ne sığınan çocuklardan Muhammed Ali T. kolundan ve bacağından yaralandı. Muhammed Ali T., babası Osman T. tarafından Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Ali T. burada yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.Olayın duyulmasının ardından aynı okulun öğrencileri, sokak köpeklerinin saldırısına uğrama ihtimaline karşı ellerine sopa ile okula gidip, gelemeye başladı. Yetkililerden çözüm isteyen veliler, okul önünde toplanarak açıklama yaptı. İsmini vermek istemeyen bir veli, sokak köpeklerinin zarar görmeden toplatılmasını isteyerek, "Ekmek almaya bile çıkamıyoruz. Komşumuzun çocuğunu saldırdılar. Bizim peşimizden gelerek kovalıyorlar. Kış gelince bu köpekler yüzünden okula gelmek istemiyoruz" dedi.

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