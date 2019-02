Hayat karartan tecavüz olayında, üniversiteli kıza 90 bin TL tazminat ödenmesine karar verildi

İZMİR'de 9 yıl önce, üniversiteli E.E.'ye tecavüz ettikleri iddiasıyla 20'şer yıl 3'er ay 22'şer gün hapis cezasına çarptıran Ali Yavaş ve Gökhan Muşmula'nın genç kıza 90 bin TL tazminat ödemesine karar verildi. Tazminat miktarını az bulan E.E. ise avukatı Can Canberk aracılığıyla kararı, Bölge Adliye Mahkemesi'nde temyiz etti. Avukat Canbek, "Açtığımız tazminat davasında amacımız maddi menfaat temin etmek, zenginleşmek değil. E.'nin yaşadıklarını parayla telafi edemeyiz, kaybettiklerini geri getiremeyiz. Biz, benzer olaylar nedeniyle mağdur olan bireylerin salt ceza yargılaması ile değil manevi olarak da yaşadıklarının hesabını sorabileceğini göstermek istedik" dedi.

İzmir'de üniversitede okuyan ve eğitim masraflarını karşılamak için Alsancak'ta bir barda çalışan 29 yaşındaki E.E., 21 Kasım 2010 gecesi Hocazade Cami karşısındaki otobüs duraklarında zaman zaman karşılaştığı İ.O.D. ile otobüs beklemeye başladı. İkili, gidecekleri yere bırakma bahanesiyle önlerinde duran Ali Yavaş ve Gökhan Muşmula'nın kamyonetine bindi. Kısa süre sonra ise Yavaş ve Muşmula, İ.O.D.'yi tartaklayarak, kamyonetten indirdi. Aynı anda inmeye çalışan E.E.'yi ise zorla kamyonette tutup, Kuzey Çevre Yolu Bornova geçişindeki viyadüklerin altına götürüp, tecavüz etti. Ardından metro istasyonuna bıraktı. Yarı baygın halde bulunan üniversiteli E.E.'nin ifadesi ve araca ait plaka bilgisinden yola çıkan ekipler, 36 yaşındaki Ali Yavaş ile 29 yaşındaki Gökhan Muşmula'yı yakaladı. E.E. ile para karşılığında birlikte olmak için anlaştıklarını ileri süren iki şüpheli, genç kıza tecavüz bulgularının yer aldığı yönünde rapor verilmesi üzerine tutuklandı.

YARGITAY CEZAYI AZ BULDU KARARI BOZDU

2 sanık hakkında İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Dairesi, E.E.'ye olaydan dolayı 'travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon' teşhisi koydu. Ali Yavaş ve Gökhan Muşmula, 'nitelikli cinsel saldırı' ile 'cebir ve tehditle hürriyetini kısıtlama' suçlarından toplam 14'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme temyiz aşamasını da dikkate alıp sanıkları tahliye etti. Avukatların kararı temyiz etmesi üzerine Yargıtay, cezayı az bularak, kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılamada sanıklar toplam 20'şer yıl 3'er ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıldı. İki sanık yeniden tutuklandı.

HUKUK MÜCADELESİ BİTMEDİ

Hukuk mücadelesini sürdüren E.E., iki sanığa toplam 150 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. İzmir 7'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, iki saldıragının genç kıza 90 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. E.E., avukatı Can Canbek aracılığıyla 'caydırıcı olması, insanların ders çıkarması ve bu tür mağduriyet yaşayanlar için örnek olması' için kararı Bölge Adliye Mahkemesi'nde temyiz etti. Avukat Can Canbek, temyiz gerekçelerini şöyle anlattı:

"Açtığımız tazminat davasında amacımız maddi menfaat temin etmek, zenginleşmek değil. E.'nin yaşadıklarını parayla telafi edemeyiz, kaybettiklerini geri getiremeyiz. Bu olay nedeniyle maddi bir kazanç elde etme amacımız olsaydı zaten ilk aşamada sanıkların anlaşma tekliflerini kabul eder, ciddi bir para alırdık. O aşamada dahi maddi hiçbir talebimiz olmadı, sanıkların eylemlerinden ötürü cezalandırılmaları için mücadele ettik. Nitekim, mahkemece eylemleri sabit bulundu ve ceza kararı çıktı. Ceza kararından sonra sadece manevi tazminat talebiyle davayı açtık. Davayı açarken benzer olaylar nedeniyle mağdur olan bireylerin salt ceza yargılaması ile değil manevi olarak da yaşadıklarının hesabını sorabileceğini göstermek istedik. Ayrıca mahkemelerin benzer olaylarda ciddi tazminata hükmetmeleri durumunda caydırıcılık unsuru olabileceğini düşündük. Bunu istinaf dilekçemizde de ayrıntılı olarak izaha çalıştık."



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×