Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip yaptı. 5 ay süren takibin sonucunda da operasyon düzenledi. Antakya, Reyhanlı ve Altınözü ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da 815 gram esrar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI - GÖRÜNTÜLÜ