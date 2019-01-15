Hatay’da dereye düşen 14 yaşındaki Suriyeli öldü

HATAY’da yasadışı yoldan yoldan yurda giren 4 Suriyeli'den 14 yaşındaki kız çocuğu, dereyi geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak sürüklendi. AFAD ekiplerinin 5 saatlik arama çalışması sonucunda 4 kilometre uzaklıkta Suriyeli kızın cansız bedenine ulaşıldı.Yasadışı yoldan yurda giren 14-16 yaş arasındaki 4 çocuk, Hatay'ın Altınözü ilçesi Seferli Mahallesi'nde Seferli Deresi’ni geçmeye çalıştı. Çocuklardan 3'ü dereyi geçmeyi başarırken, içlerinden 14 yaşındaki kız çocuğu akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Mahalle sakinleri durumu fark edince, AFAD ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalarının sonucunda Suriyeli kız çocuğunun cansız bedenine ulaştı. Suya girdiği yerden 4 kilometre uzaklıkta bulunan kız çocuğunun cesedi, sarp arazi nedeniyle traktörle anayola çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kız çocuğunun cesedi, otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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