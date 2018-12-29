KONVOY HASSA'DAN GEÇTİ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Fırat'ın doğusuna yapacağı olası askeri harekat öncesi Hatay'da konuşlandırılan askeri birlikler, Kırıkhan'dan geçiş yaparak, Hassa üzerinden Kilis yönüne doğru hareket etti. Askeri konvoyun Suriye sınırında konuşlandırılmak üzere görevlendirildiği belirtildi.
Kasım NARCI/HASSA (Hatay), ()
FOTOĞRAFLI
Hatay'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor (2)
KONVOY HASSA'DAN GEÇTİ Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Fırat'ın doğusuna yapacağı olası askeri harekat öncesi Hatay'da konuşlandırılan askeri birlikler, Kırıkhan'dan geçiş yaparak, Hassa üzerinden Kilis yönüne doğru hareket...
KONVOY HASSA'DAN GEÇTİ
YORUM EKLE