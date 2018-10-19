KONTROL ALTINA ALINDI
Hatay'ın Samandağ ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bahçe temizliği yapılırken yakılan ateşin ormanlık alana sıçramasıyla başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 8 hektarlık alanın zarar gördüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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Hatay'da orman yangını (2)
KONTROL ALTINA ALINDI Hatay'ın Samandağ ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bahçe temizliği yapılırken yakılan ateşin ormanlık alana sıçramasıyla başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında...
KONTROL ALTINA ALINDI
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