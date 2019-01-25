Hatay'da, binanın kazan dairesinde patlama: 2 ölü, 6 yaralı (4) - Yeniden

HATAY'ın Altınözü ilçesinde, 2 katlı binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamada biri Suriyeli 2 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 6 kişi ise yaralandı.Olay, saat 18.00 sıralarında Altınözü ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın kazan dairesinde meydana geldi. Çevredeki evlere de büyük etki eden patlama sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, UMKE ekibi sevk edildi. Patlamada bazı bölümleri yıkılan binanın altında kalan biri Suriyeli 2 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altından çıkarılan ikisi ağır 6 yaralı ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlama sırasında bazı evlerin duvarları yıkılırken, bir minibüs ile otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.VALİLİKTEN AÇIKLAMAPatlamayla ilgili valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:"25 Ocak 2019 Cuma günü saat 18.06’da İlimiz Altınözü ilçesi Altınkaya Mahallesinde bir binanın bodrum katında patlama meydana gelmiştir. Patlamanın ardından saat 18.12’de olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince yapılan ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2’si ağır 6 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak inceleme başlatılmış olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."BAŞKAN SARI: ARAŞTIRMA YAPILIP, DETAYLI BİLGİLER AKTARILACAKPatlamanın ardından olay yerine gelen Altınözü Belediye Başkanı Fırat Sarı ise 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını söyledi. Binada bulunan kazanın patlaması sonucu olayın gerçekleştiğini belirten Sarı, "Emniyet güçlerimiz, savcımız buradalar. Bizler de vatandaşımızın ihtiyaçları için buradayız. İnşallah araştırma yapılıp detaylı bilgiler aktarılacak. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. İnşallah memleketimizde böyle hadiseler yaşanmaz" dedi.

FOTOĞRAFLI