Hatay'da 2 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni araştırılıyor/ Ek foto

Hatay'da 2 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni araştırılıyor/ Ek foto

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