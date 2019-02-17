Hatay Asayiş Şube Müdürü intihar etti (2)

YAŞAMINI YİTİRDİ Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ateş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.