Hastanede silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()- OSMANİYE'de özel bir hastanede, iki grup arasında çıkan, 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan Mustafa Loş (60) da 51 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, geçen yıl 30 Kasım günü Raufbey Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda meydana geldi. Husumetli iki grup, hastanede karşılaşınca tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabancaların da kullanıldığı kavgada kurşunların isabet ettiği emekli polis memuru Ahmet Loş ile Asım Loş öldü, Mustafa Loş ve Sebiha Loş ile diğer gruptan Bülent Ç., yaralandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Bülent Ç. tutuklandı.

Osmaniye'deki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Adana Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mustafa Loş da bugün yaşamını yitirdi.

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