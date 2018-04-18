Hareket halindeki otomobil yandı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, hareket halindeyken bilinmeyen nedenle alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Yeni Kent Mahallesi’nde meydana geldi. Fatih İşlekçerçi idaresindeki 07 N 5924 plakalı otomobil, hareket halindeyken motor kısmından bilinmeyen nedenle alevler çıktı. Aracı durduran İşlekçerçi, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otomobil, kullanılamaz hale geldi.

FOTOĞRAFLI