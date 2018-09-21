Hareket halindeki araçtan düşen Suriyeli yaralandı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde hareket halindeki aracın kasa kapağının açılmasıyla yere düşen Suriyeli Muhammed Haskiri yaralandı.

Kaza, Kahta- Siverek karayolunun Salkımbağı yol ayırımı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 44 LT 064 plakalı aracın kasasında yolculuk yapan Suriyeli Muhammed Haskiri, dayandığı arka kapağın açılmasıyla Muhammed Haskiri yere düştü. Ağır yaralanan Suriyeli Haskiri, olay yerine çağrılan ambulansla sağlık görevlileri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Haskiri’nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tspit edilldi.

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