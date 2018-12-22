Hani'de 1 polisin şehit olduğu saldırıya 7 tutuklama

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde, PKK'lı teröristlerin kendilerini takip eden polis ekibine ateş açarak, polis memuru Nazım Tuncer'i şehit edip, 1 polisi de yaraladığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pazartesi günü Hani ilçesinde PKK'lı 2 teröristin bulunduğu aracı takibe aldı. Kalaba yolu Turalı mevkiine gelindiğinde teröristler, polisleri fark edip, ateş açtı. Açılan ateşte yaralanan 2 polisten Nazım Tuncer, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.Olayın ardından operasyon düzenleyen polis ekipleri, kaçan teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla A.Y., A.O., T.O., A.O., A.İ.O., İ.N. ve B.O.'yu gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında kimliği belirlenen 1 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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