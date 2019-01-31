Hamile kadının el ve ağzını bantlayıp, evini soyan şüpheliler adliyede (2)

TUTUKLANDILAR Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak evine girdikleri hamile S.U.'yu tehdit edip, el ve ağzını koli bandıyla bantlayarak etkisiz hale getirdikten sonra ziynet eşyalarını çalan 4 şüpheli, bu sabah sevk edildikleri adliyede tutuklanarak...