Halı saha maçı dönüşü kaza: 5 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK'te, kavşaktan kontrolsüz çıkan otomobile kamyonun çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerindeki Namal Kavşağı'nda meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Soner Semiz idaresindeki 34 KM 7039 plakalı kamyon, kavşaktan kontrolsüz çıkan Harun Çelikkafa'nın (23) kullandığı 37 SK 380 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, halı saha maçından dönen arkadaşların bulunduğu otomobilin sürücüsü Harun Çelikkafa ile yanında bulunan Hasan Akkaya (19), Mehmet Işık (33), Faruk Kayalı (20) ve Sezer Tunç (23) yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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