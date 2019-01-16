Halı saha işletmecisi evinin önündeki silahlı saldırıda yaralandı

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), () - İZMİR'in Aliağa ilçesinde, halı saha işleten Ertekin Gültekin (32), evinin önünde 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Gültekin hastaneye kaldırılırken, polis kaçan iki saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Aliağa'da halı saha işleten bilgisayar mühendisi Ertekin Gültekin, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi, Barış Sokak'taki evine girmek üzereyken, kapüşonlu mont giymiş 2 kişinin silahlı saldısına uğradı. Bacağından yaralanan Gültekin acı içinde yere yığılırken, 2 saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Gültekin, Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Soruşturma başlatan polis, çevredeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarından eşkali belirlenen 2 saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.



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