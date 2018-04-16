Hakkında 2 yıl hapis cezası bulunan genç, yakalandı

SAMSUN'da 'yaralama', suçundan hakkında 2 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ümit Coşkun (30), polis tarafından yakalandı. Coşkun, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Kılıçdede mahallesinde meydana geldi. Hakkında 'yaralama', suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ümir Coşkun, polisin şüphe üzerine dururması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.