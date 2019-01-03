Hakkari kırsalında 3 tanksavar roketi ele geçirildi

JANDARMA Genel Komutanlığı, Hakkari kırsalında yapılan operasyonda 3 tanksavar roketinin ele geçirildiğini açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, operasyonun dün Hakkari Derecik kırsalında yapıldığı bildirilerek, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan operasyonda; 3 adet tanksavar silahı, 1 adet HK-33 piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 dürbünü ile bir miktar roketatar mühimmatı ve fişek ele geçirilmiştir."



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×