Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah, anti-tank mühimmatı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Konak köyü...

Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmatı ele geçirildi
HAKKARİ'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah, anti-tank mühimmatı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Konak köyü Berçelan Yaylası'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, terör örgütüne ait 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, anti- tank mühimmatı, 7 adet dolu AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 4 dolu keskin nişancı tüfeği şarjörü, 3  pil bloğu ve 2 büyük tüp ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE
Gönder