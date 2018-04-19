Hakkari'de PKK'ya ait patlayıcı bulundu

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Gündeş köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "PKK/KCK bölücü terör...

Hakkari'de PKK'ya ait patlayıcı bulundu
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Gündeş köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Çukurca ilçesi Gündeş köyü Gündek Vadisi bölgesinde arama tarama çalışması yapıldı. Arazide yapılan aramalarda 1 elektronik düzeneğe bağlı el telsizi, 11 kilogram kırmızı renkli plastik patlayıcı, 8 kilogram toprak renkli plastik patlayıcı, 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ve 2 piknik tüpü ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikat devam adiyor" denildi.

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