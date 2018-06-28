Hakkari'de PKK üyesi 3 kişi yakalandı

HAKKARİ'de, jandarmanın yaptığı yol kontrolünde, terör örgütü PKK üyeliğinden aranan ve haklarında kesinleşmiş hüküm bulunan 3 kişi, gözaltına alınarak Hakkari Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü üyeliğinden hakkında arama kararı bulunan 3 kişinin, kentte jandarmanın yol kontrolleri sırasında yakalandığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 27.06.2018 günü ilimiz Merkez Zap Jandarma Karakol Komutanlığı'nca icra edilen yol kontrol faaliyeti neticesinde, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş hüküm kararı bulunan 3 şahıs yakalanarak Hakkâri Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edilmişlerdir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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