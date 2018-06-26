Hakkari'de kaçak sigara, akaryakıt ve dijital materyaller ele geçirildi

HAKKARİ'de polisin kent genelinde yaptığı uygulamalarda, gümrük kaçağı sigara, çay ve dijital materyaller ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, polis ekiplerinin 18- 25 Haziran tarihleri arasında kent genelinde kaçakçılık suçlarına yönelik yaptığı uygulamalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 3 bin 160 paket sigara, 355 kilo çay, 21 cep telefonu, 19 flash bellek, 355 kol saati, 441 litre mazot, 3 bin 744 paket kıyılmış tütün ve sahte olduğu değerlendirilen 1 nüfus cüzdanı ile 1 sürücü belgesi ele geçirildiği belirtildi.

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