HAKKARİ'de polisin kent genelinde yaptığı uygulamalarda, gümrük kaçağı sigara, çay ve dijital materyaller ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, polis ekiplerinin 18- 25 Haziran tarihleri arasında kent genelinde kaçakçılık suçlarına yönelik yaptığı uygulamalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 3 bin 160 paket sigara, 355 kilo çay, 21 cep telefonu, 19 flash bellek, 355 kol saati, 441 litre mazot, 3 bin 744 paket kıyılmış tütün ve sahte olduğu değerlendirilen 1 nüfus cüzdanı ile 1 sürücü belgesi ele geçirildiği belirtildi.
Hakkari'de kaçak sigara, akaryakıt ve dijital materyaller ele geçirildi
HAKKARİ'de polisin kent genelinde yaptığı uygulamalarda, gümrük kaçağı sigara, çay ve dijital materyaller ele geçirildi. Hakkari Valiliği, polis ekiplerinin 18- 25 Haziran tarihleri arasında kent genelinde kaçakçılık suçlarına yönelik...
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