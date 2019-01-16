Hafif ticari araç takla attı: 3 Iraklı yaralı

Erkan ALUNTAŞ/AKSARAY ()-AKSARAY'da hafif ticari aracın yoldan çıkıp devrilmesi sonucu Irak uyruklu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Aksaray -Ankara Karayolu Ortaköy kavşağında meydana geldi. Sannaa Mohamad Reda Hamed Tag (50) idaresindeki 34 MM 3755 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Kazada sürücü Sannaa ile Foad Kaes Malek Al-Gadoua (50), Anass Foad Kaes Al-Gadoua (17) yaralandı. Yaralar ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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