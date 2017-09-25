Habur Sınır Kapısında sessizlik hakim

Sabah saatlerinde sessizliğin hakim olduğu tatbikat sahasında öğleden sonra yoğun bir hareketlilik yaşandı. Tank ve zırhl personel taşıyıcılar, tatbikat alanının dışında ki sahaya geçerek burada hızlı manevra yapmaya başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 18 Eylül'de Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlattığı askeri tatbikat devam ediyor. Sabah saatlerinde sesizliğin hakim olduğu tatbikat sahasında öğleden sonra yoğun bir hareketlilik yaşandı. Tank ve zırhlı personel taşıyıcılar, tatbikat alanının dışındakı sahaya geçerek burada hızlı manevra yapmaya başladı. Tankların kendi etrafında dönerek çıkardıkları toz ile kamufle olma eğitimi yaptıkları anlaşıldı.