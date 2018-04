Güvercin kavgasında baba-oğlu yaralayıp kaçtı (2) - Yeniden

Sayın Yazı İşleri Müdürlerine;

'Güvercin kavgasında baba-oğlu yaralayıp kaçtı' haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden veriyoruz.

--------------------------------------

YENİDEN



BURSA'nın Gemlik ilçesinde, iddiaya göre Taner C., güvercin kafesini tekmeledikleri gerekçesiyle Mehmet Sayılan ve oğlu Metin Sayılan'ı pompalı tüfekle yaraladı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Sayılan kurtarılamadı. Şüpheli Taner C. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde, Gemlik İlçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Taner C. (45) ile Mehmet Sayılan (40) ve oğlu Metin Sayılan'ın (17) güvercin kafesini tekmelemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taner C., pompalı tüfekle Mehmet Sayılan'ı karın boşluğundan Metin Sayılan'ı da bacaklarından yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen 112 Acil servis ekipleri, yaralıları Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Mehmet Sayılan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğul Metin Sayılan'ın tedavisi ise sürüyor.

HATIRLAMADIĞINI İDDİA ETTİ

Olayın ardından çalışma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Taner C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Taner C.'nin ilk ifadesinde olayı hatırlamıyorum dediği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI