Güvenlik korucusunu şehit eden teröristlerden biri yaralı yakalandı

ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde geçen yıl evinin önünde PKK'lı teröristlerin saldırısında güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un şehit edilmesi olayına karıştığı değerlendirilen K.B., güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda yaralı olarak ele geçirildi.

Uludere ilçesinde 31 Ağustos 2017 tarihinde evinin önünde bir grup PKK'lının saldırısında şehit edilen güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un şehit edilmesi olayına karıştığı değerlendirilen şüpheli K.B., Şenoba Beldesi'ndeki Katır mağarası mevkiinde saklandığı duyumu alınması üzerine güvenlik güçlerince bölgede operasyon başlatıldı. Güvenlik kaynakları, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanı adayı olan güvenlik korucusu Paksoy'un şehit edilmesi olayına karıştığı değerlendirilen ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan K.B.'nin yakalanması için dün sabah saat 06.00 sıralarında operasyon başlatıldı.

Uludere İlçe Jandarma 1'inci Asayiş Komando Bölüğü ile Şenoba Karakolu'na bağlı birliklerin katılımıyla yapılan operasyonda sırasında güvenlik güçlerini görmesi üzerine ateş açarak kaçmaya çalışan K.B. adlı terörist, güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirildi. Olay yerine gelen ambulansla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.B. ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.