Gümrük kaçağı telefon satan 2 kişiye gözaltı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de yurt dışından getirilen gümrük kaçağı cep telefonlarını klonlama yaparak satışa çıkaran 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen gümrük kaçağı cep telefonlarını klonlama yaparak yasa dışı yollarla satışa çıkaran yabancı uyruklu E.N ve M.B. suçüstü yakalandı. İş yerinde yapılan aramada 13 kayıt dışı telefon, kaçak telefonlara IMEI numarası yükleyen 2 adet BOX cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken soruşturma sürdürülüyor.

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