Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'nun Sultan köyünde, gübre çukuruna düşen inek, itfaiye ekibinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.
Sultan köyünde gübrelerin biriktirildiği çukura düşen ineği gören sahibi, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla köye gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yalnızca kafası açıkta kalan ineği yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtardı. Vinçle bulunduğu yerden çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.
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Gübre çukuruna düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı
Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'nun Sultan köyünde, gübre çukuruna düşen inek, itfaiye ekibinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Sultan köyünde gübrelerin biriktirildiği çukura düşen ineği gören sahibi, itfaiyeden yardım istedi....
Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'nun Sultan köyünde, gübre çukuruna düşen inek, itfaiye ekibinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.
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