Göztepeli 11 taraftara gözaltı (2)

MAÇ ÖNCESİ 2 BEŞİKTAŞ TARAFTARI GÖZALTINDA

Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasındaki Göztepe- Atiker Konyaspor maçından sonra Konyasporluların olduğu otobüsleri taşlayan, 1 komiser ile 1 polis memurunun yaralanmasına neden olan 11 Göztepe taraftarının gözaltına alınmasının ardından bu sabah da Göztepe- Beşiktaş maçı öncesi 2 Beşiktaşlı, taşkınlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Bornova'da, saat 03.00 sıralarında, üzerinde Beşiktaş forması olan S.B., bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan S.B.'nin tedavisi sürdürülürken, olayla bağlantılı 2 Beşiktaş taraftarı, gözaltına alındı.

BİLETSİZ 35 SEYİRCİ POLİS NOKTASINDA BEKLETİLECEK

Öte yandan saat 19.00'daki Göztepe- Beşiktaş maçı öncesi Bornova Stadyumu'na yürümek isteyen biletsiz 35 seyirci, polis noktasında durduruldu. Bileti olmayan kişilerin stada alınmayacağı, maç bitimine kadar polis noktasında bekletileceği belirtildi.



Mehmet CANDAN/İZMİR, ()