Gözaltına alınan sürücü: Oğlumun bir yıl ömrü kaldı

MARMARİS'te oto tamircisi T.K. (53), alkollü kullandığı minibüsünden ruhsatsız tabancasıyla çevreye rastgele ateş etti. Polisin uzun süren uğraşları sonucunda T.K. ikna olup, aracını yol kenarına çekti ve elindeki tabancasını bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınan ve 1,49 promil alkollü olduğu belirlenen T.K., kas erimesi hastası oğlunun bir yıl ömrü kaldığını öğrenince bunalıma girdiğini söyledi. İfadesinin ardından serbest bırakılan T.K.'nin ehliyetine el konulup, 1150 lira para cezası kesildi, vizesiz olduğu belirlenen minibüsü de otoparka çekildi.

Marmaris'te dün saat 22.00 sıralarında, 155 Polis İmdat ihbar hattına bir kişinin çevreye tabanca ile ateş ederek, tehlikeli araç kullandığı ihbarı yapıldı. Mobese kameralarını inceleyen polis, ihbar edilen 33 TK 504 plakalı minibüsün, İçmeler Mahallesi'nden Marmaris yönüne ilerlediğini tespit edip, gidebileceği noktalarda önlem aldı. Yunus ekipleri de motosikletlerle minibüsün peşine düştü ve yolda yakaladı. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan minibüsün sürücüsü T.K., izini kaybettirmek için bir süre süratle yoluna devam etti. Ancak, polisler takibi bırakmadı ve T.K., yol kenarında durup, elinde tabancası ile beklemeye başladı. Polis ekipleri, T.K.'den elindeki tabancayı bırakıp, teslim olmasını istedi, "Aksi takdirde ateş etmek zorunda kalacağız" uyarısında bulundu. Bunun üzerine T.K., tabancasını minibüsünün kapısındaki göze koyup, teslim olmak için polislere doğru elleri havada yürümeye başladı. Bir süre bu halde yürüyen T.K., daha sonra kaldırıma oturup, "Oğlum ölüyor" diyerek, ağlamaya başladı.

Marmaris Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi olduğu belirlenen T.K.'nin minibüsünde yapılan aramada, şarjöründe 5 mermi olan, 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 4 mermi kovanı bulundu. Tabancaya incelenmek üzere el konuldu. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen T.K.'nin yapılan kontrolünde 1,49 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konulan T.K.'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'alkollü araç kullanmak'tan 1150 lira para cezası kesildi. Muayenesiz olduğu belirlenen minibüse de el konuldu, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

OĞLUNUN ÖLECEĞİNİ ÖĞRENİNCE BUNALIMA GİRMİŞ

Oğlu Tayfun K.'nin (21) kas erimesi hastası olduğunu belirten T.K., "Allah, kas hastası olan tüm hastalara acil şifa versin. Götürdüğüm doktor benden 600 lira para aldı ve hiçbir şey yapmadan gönderdi. Cebinde paran var mı diye soran olmadı. Çocuğumun bir yıl ömrü kaldığını söylediler. Çok bunaldım, dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

Gözaltına alınıp, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne getirilen T.K., sürekli olarak "Oğlum" diyerek gözyaşı döktü. T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından ardından, savcının talimatıyla polis gözetiminde evine götürülüp, serbest bırakıldı.

T.K.'nin eşinin de 5 yıldır meme kanseri nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.



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