(Görüntülü) Zonguldak'ta göçük 1 işçi mahsur (2)

ZONGULDAK’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na(TTK) ait maden ocağında kuyu genişletme çalışması yapan Çinli taşeron firmada çalışan bir işçi meydana gelen göçükte mahsur kaldı. Ekipler, göçükte kaşan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatı
ZONGULDAK’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na(TTK) ait maden ocağında kuyu genişletme çalışması yapan Çinli taşeron firmada çalışan bir işçi meydana gelen göçükte mahsur kaldı. Ekipler, göçükte kaşan işçiyi kurtarmak...
ZONGULDAK’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na(TTK) ait maden ocağında kuyu genişletme çalışması yapan Çinli taşeron firmada çalışan bir işçi meydana gelen göçükte mahsur kaldı. Ekipler, göçükte kaşan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatı