(Görüntülü) Yunanistan el koyduğu kepçeyi iade etti, operatörün cezasını kaldırdı

Engin ÖZMEN/ORESTIADA (Yunanistan), () - YUNANİSTAN'ın Orestiada İstinaf Mahkemesi'nce Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a yasa dışı geçtiği iddiasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılan Musa Alerik'in (38) hapis ve para cezasının iptal edilmesine karar verildi. El koyulan, belediyeye ait kepçenin de iadesine hükmedildi. Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde kepçe operatörü olarak çalışan Musa Alerik, Yunan askerlerince geçen yılın Mayıs ayında, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki su hattı yenileme çalışmaları sırasında kullandığı kepçeyle Kastanies Sınır Kapısı'nı 8 metre geçtiği iddiasıyla gözaltına alındı. Yunan İlk Derece Mahkemesi'nce Musa Alerik, ülkeye izinsiz giriş yaptığı için 5 ay hapis ve 1500 euro para cezasına çarptırıldı. Alerik'in hapis cezası, 3 yıllığına ertelenirken, kepçeye de el koyulmasına karar verildi. İşlemlerinin ardından serbest kalan Musa Alerik, olaydan 4 gün sonra Edirne'ye döndü. Edirne Belediyesi tarafından kepçenin alınabilmesi için Yunanistan İstinaf Mahkemesi'ne dava açılırken, kanalizasyon müdür vekili Ayhan Özer ve makine teknikeri Hasan Şahin ise tanık olarak görevlendirildi. YUNAN MAHKEMESİNDE KUR'AN'A EL BASIP, YEMİN ETTİLER Yunanistan'ın Orestiada kentinde bugün görülen davanın duruşmasına, Orestiada Barosu avukatlarından Cristina Kapetanidou, Edirne Belediyesi adına Edirne Barosu avukatı Hüseyin Sıragezen ve tanıklar Ayhan Özer ile Hasan Şahin katıldı. Orestiada İstinaf Mahkemesi hakimi, tanıklara Musa Alerik'in pasaportunun olup olmadığını, Yunanistan'da akrabası bulunup bulunmadığını, sınırdan neden karşıya geçtiğini ve kepçeyle gümrük sahasında ne iş yapıldığını sordu. Tanıklar Özer ve Şahin, duruşma salonundaki Kur'an-ı Kerim'e el basarak, doğruyu söyleyeceklerine dair yemin edip, ifade verdi. 'SINIRI YANLIŞLIKLA GEÇTİ' Ayhan Özer ve Hasan Şahin, verdikleri tanık ifadelerinde, kepçe operatörü Musa Alerik'in 10 yıldır belediyede çalıştığını, evli ve 2 çocuk sahibi olup, daha önce yurt dışına çıkmadığını söyleyerek, sınırı da yanlışlıkla geçtiğini kaydetti. Tanık Özer, "Musa'nın pasaport yok ve ilk kez gümrük sahasında çalıştı. Askerlerin kıyafetleri benzer olduğu için Yunanistan sınırını geçtiğini fark etmedi" diye konuştu. Tanıkların ardından savunma yapan Yunan avukat Cristina Kapetanidou ise Musa Alerik'in gümrük sahasına ilk kez gelerek, su şebekesi işinde çalıştığını ve pasaportu olmadığını belirterek, "Musa Alerik yanlışlıkla sınırı geçti ve Yunanistan'a gitme isteği yoktu. Bu nedenle cezanın iptal edilerek, kepçenin de iade edilmesini talep ediyoruz" dedi. Orestiada İstinaf Mahkemesi'nce savunmaların ardından Musa Alerik'in para ve hapis cezası, sınırı kasıtlı geçmediği için iptal edildi. Kepçenin ise Edirne Belediyesi'ne iade edilmesine karar verildi. 'BERAAT KARARINDAN MEMNUN OLDUK' Duruşmanın ardından konuşan Yunan avukat Cristina Kapetanidou, mahkeme heyetinin doğru karar verdiğini belirterek, şunları söyledi: "Musa Alerik, sınırı kanunsuz olarak geçmesinden dolayı daha önce ceza almıştı. Bu cezaya yaptığımız itiraz kabul edildi ve kasıt bulunmadığından beraatine karar verildi. Çok haklı bir karar olduğunu zaten biliyorduk; çünkü herhalde bir kastı yoktu ve hata ile sınırı geçmişti. Yunanistan mahkemesi de itirazımızı haklı gördü. Beraat kararı verildiği için de çok memnun olduk. İlk mahkeme tabi Türkiye'de yargılanan 2 Yunan askerden dolayı gölge altında gibi değerlendirme yapmıştı, çabuk bir mahkeme olduğu için orada da herhangi bir sorun çıkmamıştı; ancak ceza kararının bundan etkilenmediğini düşünüyoruz. Buna rağmen yeterli bir araştırma yapılmadan karar verilmişti. Bu mahkemede bu hatayı da düzeltmiş olduk. Yunan yargısının haklı konularda doğru kararlar verdiğini de görmekten mutluyuz. İş makinesi kepçe ile ilgili de itiraz değerlendirildi. Musa Alerik'in beraatine karar verilince kullandığı aracın da iadesine karar verildi. İade kararı doğrultusunda makinenin sahibi olan şirkete, belediye oradan kiralamıştı. Kepçenin de iadesi yapılacak." Edirne Belediyesi avukatı Hüseyin Sıragezen de kepçenin Türk sınırına yakın Ormenio Sınır Kapısı'ndaki depoda tutulduğunu ve savcılıktaki resmi işlemlerinin ardından belediyenin kiraladığı özel şirkete iade edileceğini söyledi.