(Görüntülü) Yük treni, hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

  KAZA ANI KAMERADA  Niğde'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı yük treninin, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trenin bir süre aracı önünde sürüklediği...

(Görüntülü) Yük treni, hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

 

KAZA ANI KAMERADA 

Niğde'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı yük treninin, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trenin bir süre aracı önünde sürüklediği görüldü. 


 

 

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