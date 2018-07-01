(Görüntülü) YKS'ye giderken kaza yaptılar: 4 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girecek 2 öğrencinin bulunduğu otomobil ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.



Kaza, saat 09.30 sıralarında, Altuntabak Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. YKS'ye girecek Samet Malatyalı'nın kullandığı 58 BZ 965 plakalı otomobil ile Yüksel Şahin (43) yönetimindeki 58 H 0113 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, evin bahçe duvarına çarparak, durabildi. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan, YKS'ye girecek Oğuz Kağan Ünal ve sürücünün babası Ömer Malatyalı yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

