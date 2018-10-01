(Görüntülü) Yıldırımın düştüğü ev alev alev yandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () – DÜZCE'de, yıldırımın düştüğü iki katlı ev alev alev yandı. Evde bulunun bir kadın komşuların yardımıyla kurtarıldı.



Olay akşam saatlerinde, Ağa Mahallesi 1963 Sokak üzerinde meydana geldi. Yunus Asan'a ait iki katlı evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Mahalle halkı yangının söndürülmesi için seferber olarak, itfaiye ekiplerine yardımcı oldu. Mahalle sakinleri, sağanak yağmurla birlikte şimşekler çaktığı ve yıldırımın isabet ettiği evde yangın çıkarken içeridi bulunan bir kadını dışarı çıkarttıklarını belirttiler.