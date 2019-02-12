(Görüntülü) Yeni doğan bebeği çuvala koyup, boş araziye bıraktılar

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, yeni doğan kız bebek çuvala konularak boş araziye bırakıldı. Göbek bağı henüz kopmamış bebek, hastanede tedaviye alındı. Öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki boş arazide oyun oynayan çocuklar ağlama sesi duydu. Ağlama sesinin geldiği çuvalı açan çocuklar, bebek buldu. Çocukların durumu ailelerine haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık görevlileri, henüz göbek bağı bile kopmayan kız bebeği ambulansla hastaneye götürdü. Bebek, acil serviste tedaviye alındı. Polis bebeği bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

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