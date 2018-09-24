(Görüntülü) Yavru tavşanı çaldı, kameraya yakalandı

ESKİŞEHİR'de evcil hayvan satışı yapan pet shop dükkanının önünde duran yavru tavşanlardan biri, kimliği belirsiz genç bir kadın tarafından çalındı. Yavru tavşanın çalınma anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İstiklal Mahallesi İki Eylül Caddesi'ndeki Esnaf Sarayı Çarşısı'nda meydana gelen olayda güvenlik kamerası görüntülerine göre, genç bir kadın yanında bir erkek, bir çocuk ve bir genç kızla birlikte önce pet shop önündeki yavru tavşanlara bakıyor. Genç kadın, yanındaki erkeğin önünü kapatmasının ardından yavru tavşanlardan birini eline alıp yanındakilerle birlikte hızla uzaklaşıyor. İş yeri sahibi, tavşanlardan birinin çalındığını güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiklerini belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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