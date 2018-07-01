(Görüntülü) YAŞLI ÇİFT ÖLÜ BULUNDU, BİRLİKTE YAŞAYAN OĞULLARI GÖZALTINA ALINDI

(Haber-Kamera cevdet ŞEN KINIK, )İZMİR'in Kınık ilçesinde, 65 yaşındaki Rıfat D. (Dayan) ve 63 yaşındaki Elif D. (Dayan) evlerinde başlarına sert bir cisimle vurulmuş olarak ölü bulundu. Jandarma, şüpheli olarak çiftin oğulları 28 yaşındaki Şahin D.'yi (Dayan) gözaltına aldı. Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan Burcu D.'nin (Dayan) dün (Cumartesi) dedesi vefat etti. Dayan, Kınık'ın kırsal Cumalı Mahallesi'nde yaşayan kayınpederi Rıfat D. ve Elif D.'ye dedesinin vefatını bildirmek için kayınbiraderi Şahin D.'yi cep telefonundan aradı. Ancak, cevap alamadı. Bunun üzerine Burcu D., bu defa kayınpederinin komşusu Hasibe İlkazi'ye durumu bildirip, yardım istedi. İlkazi, 1 saat arayla 2 defa Rıfat- Elif D. çiftinin evlerine gitmesine rağmen dış kapının kilitli olması üzerine ulaşamayıp, Soma'daki bir çimento fabrikasında çalışan oğulları Şahin D.'yi aradı. Durumu aktardığı Şahin D., iddiaya göre, anne ve babasının Hamzalı Mahallesi'ne bir yakınlarının düğününe gittiğini söyledi. Şahin D., aynı gün saat 20.30 sıralarında Cumalı Mahallesi Kahvehanesi'nde, bir süre oturup, çay içtikten sonra, Öğleden sonra Soma'ya bankadan para çekmeye gittim. Dönüşte Kınık'a uğradım. Eve gidip yemek yiyeyim diyerek ayrıldı. 10 dakika kadar sonra Cumalı Mahallesi Muhtarı Tuncay Ergün'ü arayan Şahin D., Muhtar, bizim eve hırsız girmiş. Annem ve babam kanlar içinde hareketsiz yatıyor dedi. Bunun üzerine Muhtar Ergün, jandarma ve 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Rıfat ve Elif D., çiftinin başlarına sert bir cisimle vurularak, öldürüldüğünü belirledi. Cesetlerinin şişmeye ve bozulmaya başlamasından Cuma akşamı öldürülmüş olabileceği üzerinde duran Jandarma, çelişkili ifadeleri üzerine çiftin birlikte yaşadığı bekar olan, hırsızlık ve sarkıntılık suçlarından sabıkalı oğulları Şahin D.'yi gözaltına aldı. Şahin D.'nin öğle ve ikindi namazlarını camide kılmasına rağmen cuma ve cumartesi günü camiye gitmediği de belirlendi. Çiftin cesetleri, jandarma ve savcının olay yerinde incelemelerinin ardından otopsi ve kesin ölüm saatlerinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma, çifte cinayet ile ilgili soruşturma başlattı.x